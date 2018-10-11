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11 Ekim 2018 Perşembe 19:11

Terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Malatya’da DHKP-C terör örgütü lehine propaganda yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
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Edinilen bilgilere göre Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’nde karayolunda terör örgütü DHKP-C lehine yazılama yapılmasının tespit edilmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemelerde çeşitli bölgelerde terör örgütü propagandası yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili kapsamlı bir çalışma yapan jandarma ekipleri yazılama yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeğine ait fişek ve 1 adet örgüt bilekliği ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler ise yazılama olayında kullanılan kırmızı renkli sprey boyayı arazide yapılan aramada ele geçirdi.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin de sprey boyayı 6 Ekim 2018 tarihinde bir hırdavat dükkanından satın aldığı andaki kamera görüntüleri de tespit edildi.



İHA
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