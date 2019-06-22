Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2019 Cumartesi 19:05

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Dilek sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında yalnız yaşayan Saadet Kayaözü'nden (79) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaözü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.


 

HABER VİDEOSU



 



Kaynak : Hasan Eryılmaz / http://www.malatyaozhaber.com
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı Malatya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
Malatya'da Üçyüz Kilo Kaçak Çay Ele Geçirildi Malatya'da Üçyüz Kilo Kaçak Çay Ele Geçirildi
Malatya Emniyeti 28 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 28 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyetinden Mayıs Ayı Değerlendirmesi Malatya Emniyetinden Mayıs Ayı Değerlendirmesi
Malatya Emniyeti 43 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 43 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Malatya Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı...
Yukarı Çık

Malatya'da Yasadışı Bahis Operasyonu:...
Malatya’da yurtdışı kaynaklı yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 3...

Haberi Oku