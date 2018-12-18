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18 Aralık 2018 Salı 16:40

Yeni Malatyaspor Kulübü Tesislerine Silahlı Saldırıdan 3 kişi Tutuklandı

Geçtiğimiz Haftasonu gece saatlerinde E. Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Tabiat parkı içindeki tesislerine yönelik silahlı saldırıdan gözaltına alınan 5 kişiden 2 si serbest bırakılırken 3 kişi tutuklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Tesislerine Silahlı Saldırıdan 3 kişi Tutuklandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili açıklaması;

"16/12/2018 günü saat 00:10 sıralarında ilimiz Orduzu Mahallesi Tabiat Parkı içerisinde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen silahla ateş etme olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz ve kapsamlı araştırmalarda, elde edilen bilgi, bulgu ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayı gerçekleştiren ve olayla ilgili bağlantısı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucunda (5) şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat ve soruşturmanın ardından şüpheli şahıslar, hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte 18/12/2018 günü adli mercilere sevk edilmiş, bunlardan (2) şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış, (3) şahıs ise tutuklanmıştır.

Böylece Evkur Yeni Malatyaspor Kulübüne yönelik olarak gerçekleştirilen silahla saldırı olayının failleri kısa süre içerisinde yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiş ve bu saldırı bütün yönleriyle aydınlatılmıştır."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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