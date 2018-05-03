1 Mayıs öncesi gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı adliyeye çıkarıldı

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı adliyeye çıkarıldı.

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı adliyeye çıkarıldı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 8 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda iki av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ile 902 av tüfeği fişeği ve 283 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan M.Ö., R.A., S.T., S.Y., A.Ü. ve E.T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.