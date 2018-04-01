ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:03

1 Mayıs öncesi Taksim’de helikopter destekli uygulama

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’nda ve çevresinde helikopter destekli polis uygulaması yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, akşam saatlerinde Taksim başta...

1 Mayıs öncesi Taksim'de helikopter destekli uygulama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’nda ve çevresinde helikopter destekli polis uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, akşam saatlerinde Taksim başta olmak üzere Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya çok sayıda polis katılırken, uygulama boyunca polis helikopteri de uygulama boyunca havada kaldı. Yapılan uygulamada kuş uçurtmayan polis, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama ile 1 Mayıs öncesi huzur ve güven ortamının sağlanılması amaçlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku