1 Mayıs öncesi Taksim’de helikopter destekli uygulama

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’nda ve çevresinde helikopter destekli polis uygulaması yapıldı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, akşam saatlerinde Taksim başta...

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı’nda ve çevresinde helikopter destekli polis uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, akşam saatlerinde Taksim başta olmak üzere Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’nda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya çok sayıda polis katılırken, uygulama boyunca polis helikopteri de uygulama boyunca havada kaldı. Yapılan uygulamada kuş uçurtmayan polis, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama ile 1 Mayıs öncesi huzur ve güven ortamının sağlanılması amaçlanıyor.