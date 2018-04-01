1 Mayıs tatilini fırsat bilenler mesainin bitimiyle birlikte yollara çıktı

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tatil olmasından dolayı hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler yollara dökülürken, İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı.

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramının Salı gününe denk gelmesi ve tatil olması nedeniyle haftasonu tatilini birleştirmek isteyen İstanbullular mesai saatinin bitimiyle birlikte yollara döküldü. 1 Mayıs tatiliyle beraber 4 gün izin yapmak isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi şuan ki verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63’e çıktı.