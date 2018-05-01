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01 Mayıs 2018 Salı 15:28

1 Mayıs’ta 66 gösterici gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde toplam 66 gösterici gözaltına alındı.

1 Mayıs'ta 66 gösterici gözaltına alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde toplam 66 gösterici gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde gözaltı sayısı İstanbul’da 66’ya yükseldi. Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen grupla polis arasında çıkan gerginlikte 56 kişi, Beyoğlu’nda 2 kişi, Şişli’de 2 kişi ve Maltepe’de 6 kişi olmak üzere toplamda 66 gösterici polis ekiplerince gözaltına alındı.
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