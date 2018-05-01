1 Mayıs’ta gözaltına alınanların sayısı 84 oldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gözaltına alınan göstericilerin sayısı 84 oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gözaltına alınan göstericilerin sayısı 84 oldu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde gözaltı sayısı İstanbul’da 84’e yükseldi. Beşiktaş’ta 60 kişi, Beyoğlu’nda 16 kişi, Şişli’de 2 kişi ve Maltepe’de 6 kişi olmak üzere toplamda 84 gösterici polis ekiplerince gözaltına alındı.