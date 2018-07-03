1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sakarya başta olmak üzere 15 ilde hesabında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları arayarak ‘Sağlık sigorta priminizi ödemediğinizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL’lik icra takibi başladı. Hesaba bin 360 TL ödendiği takdirde borçlarınız silinecek ve icra kalkacak’ diyen telefon dolandırıcıları, bu yöntemle 1 milyon TL’lik vurgun yaptı. Yapılan şikayetler üzerine olayı derinlemesine araştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları bir buçuk ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 6 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden O.G. ve E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C.Ç. ve G.M. isimli 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.E. ve H.K. isimli diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.