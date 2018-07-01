ASAYİŞ:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:01

1 milyon TL’lik vurgun yapan 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi

Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan 6 şahıstan 4’ü adliyeye sevk edildi.

1 milyon TL'lik vurgun yapan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi
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Sakarya başta olmak üzere 15 ilde 1 milyon TL’lik telefon dolandırıcılığı yapan 6 şahıstan 4’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya merkezli yaklaşık 15 ilde hesabında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları arayarak ‘Sağlık sigorta priminizi ödemediğinizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL’lik icra takibi başladığını, eğer hesaba bin 360 TL ödenmesi takdirde borçların silineceği ve icranın kalkacağını’ söyleyen telefon dolandırıcıları bu yöntemle 1 milyon TL’lik vurgun yaptı. Yapılan şikayetler sonrasında olayı derinlemesine araştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları bir buçuk ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 6 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.
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