100 bin liralık medikal malzemeleri çaldılar, ‘yanlışlıkla aldık’ dediler

Kocaeli’den şehirlerarası otobüs firması ile Karabük’e gönderilen 100 bin TL’lik medikal malzemelerini çalan baba-oğul yakalandı. Emniyetteki ifadelerinde "Çantaları yanlışlıkla aldık" diyen baba-oğul adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli bir şahıs Kocaeli’den kendisine otobüs ile gönderilen ve hastanelerde kullanılan medikal elektronik cihazların kalibrasyonunu yaptığı 100 bin TL’lik malzemeleri bulamayınca, çalındığını anlayıp, polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri güvenlik ve şehir polis kameralarını izleyerek, iki erkek şahsın malzemelerin sahibi kendileriymiş gibi davranarak otobüsten aldıklarını tespit etti. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otobüsün bagajından malzemeleri alan şahısların S.Ö. (24) ve C.Ö. (61) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramada 100 bin TL değerindeki medikal malzemeler ele geçirildi ve baba-oğul gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu yapılan baba-oğlun, çantaları yanlışlıkla aldıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan GBT sorgulamasında S.Ö.’nün (24) hırsızlık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 18 adet suç kaydının, babası C.Ö.’nün ise (61) aynı suçlardan 12 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Sorguları tamamlanan baba-oğul sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.