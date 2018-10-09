ASAYİŞ:
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09 Ekim 2018 Salı 13:16

13 farklı otodan hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze 13 farklı otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

13 farklı otodan hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklandı
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Kocaeli’nin Gebze 13 farklı otodan hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde farklı tarih ve mekanlarda 13 otodan hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlıklar sonrası durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından hırsızlığın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde iki şüpheli şahsı tespit etti. Tespitin ardından başlatılan fiziki ve teknik takip sonucu şahıslar İstanbul’un Pendik ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanarak Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 2 zanlı emniyetteki işlemlerine ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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