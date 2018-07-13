13 katlı inşaatta tehlikeli çalışma

Kahramanmaraş’ta yapımı devam bir inşaatta metrelere yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi.Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan 13 katlı bir binanın inşaatında çalışan...

Kahramanmaraş’ta yapımı devam bir inşaatta metrelere yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan 13 katlı bir binanın inşaatında çalışan işçi kendisini izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

İnşaatın betonunun oluşması için kalıp halindeki tahtaları söken işçi, binanın en üst katında adeta cambaz gibi çalıştı.

Kask ve halat gibi hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi, etkili rüzgar karşısında olası bir kazaya davetiye çıkardı.