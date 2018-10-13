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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:21

13 yaşındaki hafız herkesi mest etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki hafız herkesi kendine hayran bıraktı.İnegöl Müftülüğü Merkez Erkek Kuran Kursu’nda hafızlığını ikmal eden 19 Kur’an bülbülü için Hacı Yusuf Şahin Camisi’nde hafızlık merasimi düzenlendi....

13 yaşındaki hafız herkesi mest etti
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 13 yaşındaki hafız herkesi kendine hayran bıraktı.

İnegöl Müftülüğü Merkez Erkek Kuran Kursu’nda hafızlığını ikmal eden 19 Kur’an bülbülü için Hacı Yusuf Şahin Camisi’nde hafızlık merasimi düzenlendi. Hafızlık merasimine İnegöl Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa il Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir, İnegöl Müftüsü Kazım Güzel ile çok sayıda davetli katıldı. Program Kur’an-ı kerim tilavetiyle başladı. Müftü Güzel, "İnegöl’de bugün 19 hafız kardeşimizin hafızlık merasimi için bir araya geldik. Allah hocalarından, kendilerinden ve ailelerinden razı olsun" dedi.

Bursa Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir ise, "Bugün çok mutluyuz. Hafızlarımız tekbirler eşliğinde geldiğinde duygu dolu anlar yaşadık. Cenab-ı Allah bu kardeşlerimizi yetiştiren, ev sahipliği yapan müftümüzden, hocalarımızdan, ailelerinden, bu yavrularımızın razı olsun. İyi ki böyle evlatlar yetiştirdiler, iyi ki evlatlarını Kur’an kurslarına gönderdiler" diye konuştu.

Başkan Alper Taban ve İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu da da emeği geçen herkese teşekkür etti. Program Hafız Ali Tel’in tilavetiyle devam etti. Hafız Tel’den sonra 19 hafız Kur’an-ı kerimden kısa sureler okudu. Özellikle 13 yaşında hafız olan Bilal Nuri Başkurt herkesi mest etti. Program hafızlara hediyelerinin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesiyle son buldu.
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