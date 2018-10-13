ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:46

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, geçen Cuma günü H.U. (13) isimli kız çocuğu...

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden 1 kişi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen Cuma günü H.U. (13) isimli kız çocuğu eve gelmediği için ailesi durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, küçük kız gece geç saatlerde eve geldi. Polis, H.U’nun ifadesi sonrası 18 ve 20 yaşlarındaki N.G., R.O., S.B. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. 13 yaşındaki kıza çocuğuna cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma suçundan gözaltına alınan şüphelilerden R.O., S.B. ve F.Ö. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, N.G. ise çıkarıldığı mahkemece ’çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanarak Sandıklı A3 Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku