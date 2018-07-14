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03 Temmuz 2018 Salı 01:47

14 kilometrelik su kanalında son nokta da tarandı Yusuf’tan yine iz yok

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’ı bulma çalışmalarında 14 kilometrelik su kanalı ve hayvanların otlatıldığı 5 bin dönümün üzerindeki alanda yapılan çalışmada Yusuf’a ait...

14 kilometrelik su kanalında son nokta da tarandı Yusuf'tan yine iz yok
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’ı bulma çalışmalarında 14 kilometrelik su kanalı ve hayvanların otlatıldığı 5 bin dönümün üzerindeki alanda yapılan çalışmada Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Her türlü olasılığın düşünüldüğü olayla ilgili olarak soruşturma derinleştirilirken Yusuf’un kaçırılmasından endişe ediliyor.

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi Çatakköprü Mahallesinde iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki çoban Yusuf Yılmaz’ın bulunması için yaklaşık olarak 14 kilometrelik su kanalı ve 5 bin dönümlük alanda arama kurtarma çalışması yürütüldü. AFAD dağcılık ekipleri ve UMKE’nin Drone, 8x8 arazi aracı yardımı ile hayvanların otlatıldığı alanda yaptığı arama kurtarma çalışmalarına Jandarma ve güvenlik korucuları ile vatandaşlar da katıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince de 14 kilometrelik su kanalında Batman Barajından gelen suyun kapatılmasının ardından dalgıçlar tarafından arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaçırılmış olabilme ihtimali değerlendiriliyor

Yapılan çalışmalar sonucunda Yusuf’a ait herhangi bir ize rastlanmazken su kanalının sonunda bulunan ızgaralarda yapılan çalışmada bir buzağı ve bir ineğin cansız bedenine rastlandı. Buzağı ve ineğin Yusuf Yılmaz’ın çobanlık yaptığı sürüye ait olabileceği ve Yusuf’un suya düşen hayvanlar nedeniyle korkup gizlenmiş olabileceği ihtimali de değerlendirilirken son çocuk kaçırma olaylarından sonra Yusuf’un da kaçırılmış olabileceği düşünülüyor. Köy muhtarı Kasım Turan, son olarak ızgaralarda yapılan çalışmalardan sonra yapılacak herhangi çalışma kalmadığını belirterek, “Şehir merkezlerinde arama yapılmalı. Hayvanların otlandığı yer en az 5 bin dönümlük alan AFAD tarafından didik didik arandı, alay komutanı, il jandarma komutanı ve askerler de yardımcı oldu. Yetkililerden ricam Yusuf’u biran önce bulsunlar. Bugünlerde çocuk kaçırma olayları çok oluyor, Bu da bunlardan biri olabilir” dedi.

Baba Mehmet Şah Yılmaz iki gündür mağdur olduklarını ve oğlunu görenlerin yerini bilenlerin yetkililere veya kendilerine haber vermesini istedi.

Gece geç saatlere kadar süren çalışmalara ara verilirken çalışmaların sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.
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