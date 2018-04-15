15 ayrı suçtan kaydı bulunan oto hırsızı yakalandı

Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir otomobili çalan 3 hırsız, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sultanbeyli polisi tarafından yakalanan şahıslardan birinin 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, diğer 2 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli’de gece saatlerinde bir otomobili çalan 3 hırsız, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Sultanbeyli polisi tarafından yakalanan şahıslardan birinin 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, diğer 2 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

Sultanbeyli’de bir iş yerinin önünde park halinde olan 34 AV 1951 plakalı otomobili gözlerine kestiren 3 hırsız, önce anahtarı sonra otomobili çaldı.

Otomobili çalan hırsızlardan biri olan ve 15 ayrı suçtan kaydı bulunan S.B.’nin (24) kız arkadaşını tespit eden Sultanbeyli Asayiş Büro ekipleri, S.B.’yi kız arkadaşının evinde kıskıvrak yakaladı.

Adeta suç makinesi haline gelen ve Sultanbeyli Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan S.B., sağlık kontrolleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalleri tespit edilen 2 zanlı ile ilgili yakalama çalışmalarını da sürdürüyor.

Çalınan araç, 24 saat geçmeden bulundu

Çalınan araç sahibi Murat Özek olayla ilgili, “Ben Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’nde oturuyorum. Gece 05.00 sıralarında benim dükkanıma hırsız girmişti. Aracımı almışlardı. Biz de emniyet mensupları ile iletişime geçtik. Emniyet amiri ile görüştük. Gerekli bilgileri aldılar bizden. Allah razı olsun, 24 saat geçmeden buldular. Sultanbeyli emniyeti gerçekten bu konuda çok iyilerdi. 24 saat geçmeden, arabama herhangi bir zarar gelmeden arabamı buldular. Arabada herhangi bir kusur, hasar yok. Olduğu gibi anahtarı, ruhsatıyla aracımı teslim ettiler. Allah zeval vermesin, emniyet amirimize de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Otomobil hırsızları kamerada

3 şahsın otomobili çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların arabaya doğru yürüdüğü görülüyor. Şahısların araca binerek oradan uzaklaştıkları kameralara yansıyor.