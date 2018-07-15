15 gün önce aldığı otomobili yandı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sahibinin 15 gün önce aldığı otomobilin motor bölümü kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. 15 gün önce aldıkları 15 HL 118 plakalı otomobilin işlemlerini yaptırdıktan sonra yola çıkan Mehmet Y, eşi ve kızının içinde bulunduğu aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilini kenara çeken Mehmet Y. durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri aracın tüplü olduğu bilgisi üzerine yolu araç trafiğine kapattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yangın kısa sürede söndürüldü. Motor bölümü tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Mehmet Y.’nin eşi ve kızı ise henüz 15 gün önce aldıkları aracın yanışını gözyaşları içerisinde izledi.