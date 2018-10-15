ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:07

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulunuyor. Sabah 06.30’da korkuluklara çıkan şahsı ikna etmek için bölgeye polis ekiplerinin çabaları sürüyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde tra

IHAAW090747-ASA/15-10-2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulunuyor. Sabah 06.30’da korkuluklara çıkan şahsı ikna etmek için bölgeye polis ekiplerinin çabaları sürüyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15.10.2018 09:07:47 TSI NNNN

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulunuyor. Sabah 06.30'da korkuluklara çıkan şahsı ikna etmek için bölgeye polis ekiplerinin çabaları sürüyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde tra
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IHAAW090747-ASA/15-10-2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir şahıs, intihar teşebbüsünde bulunuyor. Sabah 06.30’da korkuluklara çıkan şahsı ikna etmek için bölgeye polis ekiplerinin çabaları sürüyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15.10.2018 09:07:47 TSI NNNN
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