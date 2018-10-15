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14 Ekim 2018 Pazar 18:41

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yarışan gençler yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenle ve bisikletle yarışarak hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan 2 genç, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. 216 lira para cezası kesilen gençlerin kimliklerinin polis ekipleri tarafından sosyal medya araştırmasıyla tespit edildiği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarışan gençler yakalandı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenle ve bisikletle yarışarak hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan 2 genç, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. 216 lira para cezası kesilen gençlerin kimliklerinin polis ekipleri tarafından sosyal medya araştırmasıyla tespit edildiği öğrenildi.

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren biri patenli diğeri de bisikletli 2 genç, araçların arasından geçerek birbirleriyle yarışmıştı. Araçların çamurluklarından tutunarak köprüden geçen gençler, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Ölüm yarışının sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri harekete geçti. Sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmada gençlerin kimliğini tespit eden polis, İsmail Ö. (23) ve İslam S. (21) olduklarını belirledi.

Avrasya Tüneline de girmişler

Polis yaptığı sosyal medya araştırmasında, 2 gencin daha önce Avrasya Tüneli’ne bisikletle girdiğini tespit etti. Ekipler, 2 şahsı adreslerinde gözaltına alarak şubeye getirdi. Gençlere burada “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan 216’şar lira para cezası kesildi. Gençler ardından adli işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.
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