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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:54

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sabah saatlerinden bu yana intihar girişiminde bulunan bir şahıs, 4 saat sonra ikna edilebildi. Olay nedeniyle felç olan trafik normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi 4 saat sürdü
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sabah saatlerinden bu yana intihar girişiminde bulunan bir şahıs, 4 saat sonra ikna edilebildi. Olay nedeniyle felç olan trafik normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine gelen bir şahıs, saat 06.30 sıralarında intihar girişiminde bulundu. Şahsın girişimde bulunduğun gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Dakikalar süren ikna çabaları yetersiz kalınca, olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Kısa sürede gelen müzakereci polisin çalışmaları sonucunda şahıs, yaklaşık 4 saat sonra ikna edildi. Korkuluklardan yola atlayan şahıs, yoldan çevrilen bir taksiye bindirilerek Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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