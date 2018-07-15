15 yaşındaki Salih için arama çalışmaları sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesinde 3 gün önce kaybolan Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. 200 kişilik ekip, Oral’ın bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt’in Pervari ilçesinde 3 gün önce kaybolan Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. 200 kişilik ekip, Oral’ın bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce eşeğiyle bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden halen haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri, dağ taş demeden dört koldan Oral’ı arıyor. Drone ile havadan tarama yapılan bölgede arama çalışmalarına Bitlis’ten çağrılan dalgıç ekibi de destek veriyor. Arama çalışmalarında jandarmaya ait iz sürücü köpekler de aktif olarak kullanılıyor.