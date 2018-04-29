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29 Nisan 2018 Pazar 22:51

16 yaşındaki genç kız yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde 16 yaşındaki genç bir kız evlerinin yakınına düşen yıldırım sonucu yaralandı.

16 yaşındaki genç kız yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
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Denizli’nin Çameli ilçesinde 16 yaşındaki genç bir kız evlerinin yakınına düşen yıldırım sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürsu Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşanan olayda Cengiz Hoplar’a ait evin yakınına düşen yıldırım sonucu aile üyelerinde 16 yaşındaki Edanur Hoplar yaralandı. Olayın ardından aile fertlerinin haber vermesi ile yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hoplar buradaki tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yıldırım düşen bölgede bazı evlerde elektrik prizine takılı olan elektronik eşyalarında etkilendiği belirtildi.
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