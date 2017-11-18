16’lık sürücü refüje çarptı: 4 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki sürücü M.E. idaresindeki 44 EP 503 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı daha sonra 2 ağacı kırarak karşı şeride geçti.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil önce refüje çarptı, daha sonra refüjdeki ağaçları devirdi. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil önce refüje çarptı, daha sonra refüjdeki ağaçları devirdi. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.