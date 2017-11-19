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19 Kasım 2017 Pazar 15:31

17 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

17 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık’ın Kadırga Burnu 2 mil açıklarında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Kontrol Botu ’KB 4305’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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