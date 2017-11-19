17 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik botla geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık’ın Kadırga Burnu 2 mil açıklarında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Kontrol Botu ’KB 4305’ Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.



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Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.