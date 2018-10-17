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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:13

17 yaşındaki Şirin, ölüme böyle koştu

Karabük’te yaşlı çift, otomobille seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Şirin Ok’a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgiye...

17 yaşındaki Şirin, ölüme böyle koştu
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Karabük’te yaşlı çift, otomobille seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Şirin Ok’a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. Sürücü Sabri B. (67), yanında bulunan eşi Naciye B. (65) ile birlikte 78 BS 130 plakalı otomobille seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Şirin Ok’a çarptı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki Şirin Ok, ambulansla Özel Medikar Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokuyla, yaşadıklarını anlattılar

Kazanın ardından polis otosuna bindirilen yaşlı çift, olayın şokuyla yaşadıklarını anlattılar. Otomobilde seyir halindeyken genç kızın yola çıktığını anlatan Naciye B., “70-80 km hızla geliyorduk. Çocuk bir anda arkadaşlarının arasından önümüze atlayınca biz de bağırdık. Kendimizi zaptedemedik” diye konuştu.

Olayın şokunu yaşayan sürücü Sabri B. ise polis ekiplerine kaza anını anlattı. Öte yandan bazı üniversite öğrencileri de olay yerini meraklı gözlerle izledi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarpıyor. Talihsiz genç kız, çarpmanın etkisiyle bir kaç metre öteye savruluyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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