ASAYİŞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:39

1850’li yıllara ait silah ele geçirildi

Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmanlı-Rus Savaşı’nda kullanıldığı düşünülen bir adet silah ele geçirildi.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe yolunda trafik kontrolü...

1850'li yıllara ait silah ele geçirildi
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Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmanlı-Rus Savaşı’nda kullanıldığı düşünülen bir adet silah ele geçirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe yolunda trafik kontrolü esnasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1850’li yıllara ait olduğu düşünülen doldurma barut sistemiyle çalışan tüfek ele geçirildi.

Osmanlı-Rus Savaşı’ndan kaldığı düşünülen tüfeğin bulunduğu araçta İ.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Tüfeğe ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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