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10 Ekim 2018 Çarşamba 19:27

19 yaşındaki genç 4 gün önce taşındığı apartta ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki genç, 4 gün önce taşındığı apartta ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apart dairede kalan Furkan Karateke (19), 4 gün önce taşındığı evinin...

19 yaşındaki genç 4 gün önce taşındığı apartta ölü bulundu
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Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki genç, 4 gün önce taşındığı apartta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir apart dairede kalan Furkan Karateke (19), 4 gün önce taşındığı evinin kapısının önünde komşusu tarafından hareketsiz halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Karateke’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Furkan Karateke’nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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