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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13

196 bin kez ’ByLock’a giriş yaptığı tespit edilen kadına 9 yıl 5 ay 12 gün hapis

Samsun’da kocasıyla birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde kadın sorumlusu olup ’ByLock’a toplam 196 bin 618 kez giriş yaptığı iddia edilen ve tutuklanan ilahiyatçı kadın, yargılandığı mahkemece...

196 bin kez 'ByLock'a giriş yaptığı tespit edilen kadına 9 yıl 5 ay 12 gün hapis
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Samsun’da kocasıyla birlikte saklandıkları FETÖ’nün gaybubet evinde yakalanan örgütün sözde kadın sorumlusu olup ’ByLock’a toplam 196 bin 618 kez giriş yaptığı iddia edilen ve tutuklanan ilahiyatçı kadın, yargılandığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen biyoloji öğretmeni Ahmet Ö. (31) ve ilahiyatçı olduğu öğrenilen karısı Ragıbe Ö. (29) saklandıkları örgütün gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen karı-koca 4 ay önce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklandı. FETÖ’nün sözde bölge kadın yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Ragıbe Ö.’nün ’ByLock’a 33 bin 497 ve 163 bin 121 kez olmak üzere 2 ayrı telefondan 196 bin 618 kez giriş yaptığı iddia edildi.

Ragıbe Ö., hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sona erdi. Tutuklu olarak yargılanan Ragıbe Ö. toplanan deliller doğrultusunda ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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