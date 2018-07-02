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01 Temmuz 2018 Pazar 23:04

2 Ay sonra askere gidecekti baraj göletinde boğuldu

Kahramanmaraş’ta bir kişi serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi’nde yer alan Ayvalı Barajı’nda arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Emre Tekerek...

2 Ay sonra askere gidecekti baraj göletinde boğuldu
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Kahramanmaraş’ta bir kişi serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi’nde yer alan Ayvalı Barajı’nda arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Emre Tekerek (20), serinlemek için baraj göletine girdi. Tekerek’in suda kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları arama sonunda Emre Tekerek’in cansız bedenine ulaştı. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Tekerek’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılan Tekerek’in 2 ay sonra vatani görevini yapmak için askere gideceği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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