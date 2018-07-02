ASAYİŞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 22:38

2 bin 600 işçinin zehirlenmesinin ardından flaş gelişme

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, 2 bin 600 işçinin zehirlenmesine neden olan olayın ardından yemek şirketi iş bıraktı.

2 bin 600 işçinin zehirlenmesinin ardından flaş gelişme
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde, 2 bin 600 işçinin zehirlenmesine neden olan olayın ardından yemek şirketi iş bıraktı.

Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde, akşam yemeği yiyen ve besin zehirlenmesine maruz kalan 2 bin 600 işçi hastanelik olmuştu. Yaşanan olayın ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvuran işçilerin bir kısmının tedavisine devam edilirken bir kısmı ise taburcu edildi.

Yaşanan olayın ardından yemek firması ise flaş bir karar aldı. Çayağzı Kampı’nda yemek hizmeti veren firmanın, yaşanan zehirlenmelerin ardından iş bıraktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.
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