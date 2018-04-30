2 çocuğuna eziyet eden anneye indirimsiz ceza

İstanbul Maltepe’de 2 çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan anne, "iki çocuğa kötü muamele" suçundan 6 yıl hapse çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, cezayı da ertelemedi.

İstanbul Maltepe’de 2 çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan anne, "iki çocuğa kötü muamele" suçundan 6 yıl hapse çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, cezayı da ertelemedi.

Maltepe’de 10 Aralık 2014’te dövülen, sıcak su ile yakılan ve vücudunda sigara söndürülen iki kardeşten 1,5 yaşındaki S.K.A. ve S.A.’ya işkence yaptığı iddiasıyla baba Hüseyin A. ve anne Emel Ö.’nün hakkında "iki çocuğa karşı eziyet" suçundan 16’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya baba Hüseyin A. katılırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Sanık anne Emel Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, baba Hüseyin A.’nın beraatine karar verdi. Sanık Emel Ö. hakkında "iki çocuğa karşı eziyet" suçundan 3’er yıl olmak üzere toplamda 6 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezayı ertelemedi. Ayrıca mahkeme, cezada indirime de gitmedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler, Hüseyin A. ve Emel Ö.’nün küçük çocukları S.K.A. ile S.A.’nın anne babası oldukları, baba Hüseyin A.’nın halde çalıştığı ve gece evde bulunmadığı belirtildi. Şüpheli annenin, çocukların bakımını ihmal ettiği ve çocukları evde tek başına bırakıp zaman zaman arkadaşları ile buluşmak için evden çıktığı kaydedilirken, S.K.A.’ya karşı dövmek, sıcak su ile yakmak, vücudunda sigara söndürmek, ellerini iple bağlamak suretiyle eziyette bulunduğu belirtildi. İddianamede, olay günü çocukları evde tek başına bırakıp arkadaşı ile buluşmaya gittiği, mağdur bebeklerinin hiç durmaksızın uzun süre ağladığı, ağlama seslerini duyan komşunun şüpheli Emel Ö.’nün annesini arayarak eve çağırdığı kaydedildi. Eve gelen şüphelinin annesinin kilitli olan kapıyı çilingir çağırıp açtırdığı ve çocukları içeride yalnız başına bulduğunun belirtildiği iddianamede, mağdur S.K.A.’nın vücudunda yanık tarzı yaraların da görüldüğü vurgulandı. Şüpheli anne ve baba "İki çocuğa karşı eziyet" suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.