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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:16

2 kişinin ölümüne neden olup kaçan sürücü teslim oldu

Ardahan’da 1 Temmuz gecesi karşıdan karşıya geçen 2 kardeşe çarparak ölümlerine neden olan sürücü Artvin’in Şavşat ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

2 kişinin ölümüne neden olup kaçan sürücü teslim oldu
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Ardahan’da 1 Temmuz gecesi karşıdan karşıya geçen 2 kardeşe çarparak ölümlerine neden olan sürücü Artvin’in Şavşat ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent giriş ve çıkışındaki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Araç plakası tespit edilen sürücü O.A. Artvin’in Şavşat ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünün ardından Ardahan Adliyesinde savcılıkça ifadesi alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Ardahan’da 1 Temmuz gecesi 61 TR 916 plakalı aracın çarptığı Emrah (26) ve kardeşi Faruk Avcı (24) hayatını kaybetmiş, Halil Demir (26) yaralanmıştı.
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