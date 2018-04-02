2 metre uzunluğundaki yılan itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Adıyaman’da bir ikametin mutfağına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısında yer alan bir ikametin mutfağında dolapların...

Adıyaman’da bir ikametin mutfağına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısında yer alan bir ikametin mutfağında dolapların içerisine giren yılanı fark eden ev sahibi, bir süre yılanı evden çıkartmaya çalıştı. Yılanın saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılan yakalama aletleriyle yılanı yakalayıp doğaya bırakmak istedi. İtfaiye ekiplerine saldırmaya çalışan yılan, ekipler tarafından öldürüldü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, öldürüldükten sonra ev yakınlarında kazılan çukura gömüldü.