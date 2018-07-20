20 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Zonguldak Alaplı ilçesindeki bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Köyde öğle saatlerinde hazırlanan tavuklu pilav, tulumba tatlısı ve ayran sünnet düğününde davetlilere ikram edildi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 20 kişi Alaplı Devlet Hastanesine giderek rahatsızlandıklarını söyledi. Hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan hastaların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alaplı İlçe Müdürlüğü ekipleri, sünnet düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan numuneler alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.