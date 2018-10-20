ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 21:02

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 20 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

20 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen 20 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Yurda çağrılan ambulanslar ile 20 öğrenci ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen öğrencilerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku