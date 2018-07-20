ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:13

2018 yılında ölüme yolculuk yapan 13 bin 916 göçmen yakalandı

Yeni bir yaşam, yeni bir hayat ümidiyle savaş bölgelerinden ya da ülkelerindeki iç karışıklıktan sonra Türkiye’ye gelen göçmenlerin, Avrupa’ya ulaşmak için deniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçışı sürüyor. Havaların ısınmasıyla kaçak göçmenlerinde sayısı artarken, 2018 yılında 13 bin 916 göçmen yakalandı. 2017 yılına göre en fazla artış Mayıs ayında görüldü.

2018 yılında ölüme yolculuk yapan 13 bin 916 göçmen yakalandı
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Yeni bir yaşam, yeni bir hayat ümidiyle savaş bölgelerinden ya da ülkelerindeki iç karışıklıktan sonra Türkiye’ye gelen göçmenlerin, Avrupa’ya ulaşmak için deniz üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçışı sürüyor. Havaların ısınmasıyla kaçak göçmenlerinde sayısı artarken, 2018 yılında 13 bin 916 göçmen yakalandı. 2017 yılına göre en fazla artış Mayıs ayında görüldü.

Ülkelerinden kaçan göçmenler, bir şekilde Türkiye’ye ulaşıp oradan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya kaçmaya çalışıyor. İzmir’in Dikili, Çeşme, Seferihisar ya da Çanakkale, Muğla üzerinden bu hayalini gerçekleştirmek isteyen göçmenler, insan kaçakçılarıyla anlaşıp bot kiralıyor ve oradan da ölüme yolculuk yapıyor. Göçmenler, kiralanan botlara kapasitesinden fazla binerken bu durumda can simidi de kullanmıyor. Bu nedenlerden dolayı da denizdeki ölümler kimi zaman kaçınılmaz oluyor.

2017 yılında 20 kişi, 2018’de 54 kişi öldü

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre ise 2018 yılında 2017 yılına göre göç olaylarında artış yaşandı. 2018 yılı içerisinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 916 kişi oldu ve 324 göç olayı yaşandı. Yakalanan göçmen sayısı ise en fazla 3 bin 38 kişi ile Mayıs ayında gerçekleşti. 2017 yılında da 8 bin 729 düzensiz göçmen yakalandığı ifade edilirken, bu rakamlarla 2018 yılına göre gözle görülür bir artış yaşandığı gözlendi. Göçmen sayısındaki Suriyeli göçmenlerin fazlalığı ise dikkat çekti. Ölümlere bakıldığında da 2017 yılında toplamda 20 kişi denizde hayatını kaybederken, bu sayı 2018 yılında ise 54 kişi oldu.

Öte yandan 2017 yılında 62 insan kaçakçısı yakalanırken, bu sayı 2018 yılında 36’ya düştü.

Son olarak Kıbrıs’ta da Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.
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