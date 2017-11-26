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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:29

26 bin kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bir kamyonda yapılan aramada 26 bin 600 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gaziantep’ten batı illerine yüklü miktarda gümrük...

26 bin kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bir kamyonda yapılan aramada 26 bin 600 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep’ten batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, görevliler tarafından açık kasa bir kamyona yapılan aramada, toplamda 26 bin 600 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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