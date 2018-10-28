28 saat yüzerek kurtulan göçmen kadın konuştu

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerden 4 Iraklı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayda eşi ve 5 çocuğunu kaybeden, 28 saat yüzerek karaya ulaşabilen acılı kadın, "Oğlumun sesini duydum bir ara ’kardeşlerim battı ölüyor’ diye bağırıyordu. Ben yüzerek karaya çıktım ve yardım istedim” dedi.

Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklı’nın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Teknenin batması sonucu eşi ve 5 çocuğunu kaybeden ve 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Mıhabat İsmael Ali, denizden cansız olarak çıkarılan eşi Abdurrahman Ahmed Ali (36) ve oğlu Abdullah İsa Ali’nin (11) cenazesini almaya geldi.

Kazada yüzerek karaya çıkmayı başaran Mıhabat İsmael Ali, önce Irak’tan İstanbul’a geldiklerini, daha sonra İzmir’e gelerek Karabağlar ilçesinde kaçakçılarla buluştuklarını anlatarak, "Eskiizmir’de bir evde kaldık. Kaçakçılar, burada GPS’ten takip edilebileceğini söyleyerek cep telefonlarımızı kapattırdı. Daha sonra teknenin ayarlandığını söyleyip bizi tekneye götürdüler" dedi.

"Teknede kapalı kalanlar vardı”

Tekneyle açıldıktan bir süre sonra teknenin su almaya başladığını dile getiren Ali, "Eşim kaçakçıları aradı. Onlar yardıma geleceklerini ancak karaya çok yakın olduğumuzu söylemiş. Ama gelen olmadı. Tekne suya batmaya başlayınca dışarıda olanlar suya atladı. Ama teknenin kapalı alanında kilitli olmasa da 10-11 kişinin olduğunu biliyorum. Hatta bir kadın bebeğini emziriyordu” diye konuştu.

Herkeste can yeleği olduğunu ancak iyi malzemeden yapılmadığı için yeleklerin suya dayanamadığını, eşi ve bir çocuğu ile uzun süre hep birlikte yüzdüklerini anlatan Ali, "Eşim ve bir çocuğum daha fazla dayanmadı. Oğlumun sesini duydum bir ara ’kardeşlerim battı ölüyor’ diye bağırıyordu. Ben yüzerek karaya çıktım ve yardım istedim” dedi.

"Tekrar kaçmayacağım”

Eşi ve bir oğlunun cenazesinin sudan çıkarıldığını 4 çocuğunun hala denizde olduğunu vurgulayan Ali, cenazelerimi Irak’a götüreceğim. Bundan sonra akrabalarımın yanında kalacağım. Tekrar yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum. Allah’ın takdiri ne ise onu yaşayacağım” şeklinde konuştu.

“Kaçakçılara hakkımı helal etmiyorum”

Kaçakçılarla kişi başı 2 bin 500 dolar para verdiklerini, fakat olayda eşi ile 5 çocuğunu kaybettiğini dile getiren Ali, "Kaçakçılara hakkımı helal etmiyorum. Onlar, bizim yüzümüzü ölüm yoluna çevirdi” dedi.