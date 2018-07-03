28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin 103 kişinin yargılandığı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması, 68 kişinin beraatı, 14 sanık hakkındaki davanın ise düşürülmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

28 Şubat sürecinde yaşananlara ilişkin 103 kişinin yargılandığı davada, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in aralarında bulunduğu 21 sanığın müebbet hapse çarptırılması, 68 kişinin beraatı, 14 sanık hakkındaki davanın ise düşürülmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasının gerekçeli kararını açıkladı. Aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 21 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, REFAHYOL hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu, faillerin fikir ve eylem birliği içinde ve bir organizasyon dahilinde atılı suçu işledikleri belirtildi.

Mahkeme, İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’in hükümetin düşürülmesi faaliyetlerinden bilgileri olduğu konusunda "tam bir vicdani kanaat"e vardı

"Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır" denilen kararda, Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) 54. hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü ifade edildi. İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’in hükümetin düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu ve suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı aktarıldı.

Yargılama sonucunda 103 sanıktan Karadayı ve Bir’in yanı sıra dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 21 sanık, suç tarihinde yürürlükteki ve lehlerine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve davranışları takdiri indirim nedeni kabul edilerek, cezaları müebbet hapse çevrilmişti.