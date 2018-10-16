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16 Ekim 2018 Salı 12:08

2.90 promil alkollü sürücü parçalanan otomobilden sağ çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak parçalandı. Araçtan sağ olarak çıkan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza gece saatlerinde, Karamürsel...

2.90 promil alkollü sürücü parçalanan otomobilden sağ çıktı
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak parçalandı. Araçtan sağ olarak çıkan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza gece saatlerinde, Karamürsel D-130 yolu Ereğli Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’den İzmit istikametine gitmekte olan Tayfur T.’nin kullandığı 41 ABF 656 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra benzin istasyonuna metreler kala takla atarak, ters döndü. Büyük oranda parçalanan aracın sürücüsü ise kendi çabalarıyla araçtan çıkarak kaldırıma oturdu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak istenen sürücü, sağlık ekiplerine tedavi için uzun süre izin vermedi. Başından kanlar akan ve ayakta durmakta zorlandığı görülen sürücünün yapılan alkol muayenesinde ise 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polislerin ısrarıyla ambulansa bindirilen yaralı Tayfur T., ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alkollü sürücünün hastanedeki tedavisi sonrası karalola götürüleceği öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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