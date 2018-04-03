ASAYİŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 09:38

3 cinayetin firari faili, 10 yıl sonra tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranan ve olaydan 10 yıl sonra vapurda yakalanan şahıs tutuklandı.Olay, 2008 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir lojistik firmasında...

3 cinayetin firari faili, 10 yıl sonra tutuklandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla aranan ve olaydan 10 yıl sonra vapurda yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, 2008 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir lojistik firmasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Orkun Numar Nair, Metin Toman ve Turgay Tarim silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayet suçuyla aranan 2 kişi yakalanırken, olaya karıştığı belirlenen H.O. (49) ise kayıplara karıştı.

10 yıldır firari olarak aranan H.O.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Çanakkale’nin Ezine ilçesi Geyikli’de olduğunu tespit etti. Çanakkale’ye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün süren takip sonrasında H.O.’nun Eceabat’tan feribotla Çanakkale’ye geleceğini belirledi. Ekipler, şahsı vapurdan iner inmez gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Kocaeli’ne getirilen H.O. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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