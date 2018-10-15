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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:34

3 çocuk annesi, üvey babasını bıçakla ağır yaraladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartışma yaşadığı üvey babasını bıçakla ağır yaraladı.

3 çocuk annesi, üvey babasını bıçakla ağır yaraladı
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartışma yaşadığı üvey babasını bıçakla ağır yaraladı.

Olay dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı 171. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Şerife A(32), Atatürk Bulvarı üzerinde bilinmeyen bir nedenle üvey babası Yaşar Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şerife A., yanındaki bıçakla Yaşar Y’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Yaşar Y.’yi görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Y., daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kayıplara karışan Şerife A. ise polis ekiplerince yakalayarak gözaltına aldı.
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