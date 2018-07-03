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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:55

3 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Kene ısırması sonucu Erzurum’da hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

3 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
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Kene ısırması sonucu Erzurum’da hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Kars’ın Kağızman ilçesi Aşağı Dut köyünde yaşayan Osman Özbey 8 gün önce tarlada çalışırken kafasına yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkardı. Keneyi çıkardıktan bir süre sonra fenalaşan 3 çocuk babası Özbey, Kağızman Devlet Hastanesi’nden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Osman Özbey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özbey, Aşağı Dut köyünde toprağa verildi.
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