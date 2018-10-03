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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:25

3 gün önce silahların konuştuğu mahalleyi alevler sardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde traktör ve pamuk balyasından aynı anda çıkan yangında 7 ev, 1 hangar, 2 samanlık ve 1 traktör kül oldu. Yaklaşık 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan...

3 gün önce silahların konuştuğu mahalleyi alevler sardı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde traktör ve pamuk balyasından aynı anda çıkan yangında 7 ev, 1 hangar, 2 samanlık ve 1 traktör kül oldu. Yaklaşık 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan şahısların yakınlarına ait ev ve hangarların yandığı olayın kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçe kırsalındaki Saraççeşme Mahallesi’nde traktör ve pamuk balyasında eş zamanlı başlayan alevler, mahallede bulunan 7 ev, 2 samanlık, 1 hangar ve 1 traktörü kül etti. Geçtiğimiz günlerde aynı mahallede yaşanan silahlı kavgada gözaltına alınan şahısların yakınlarına ait ev, samanlık, hangar ve traktörde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 7 ev, 2 samanlık, 1 hangar ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi. Olayın kundaklama olduğu ihtimali üzerinde duran ekipler, art arda yaşanan olaylar nedeniyle gergin anların yaşandığı mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Yangının çıktığı mahallede 3 gün önce aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.
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