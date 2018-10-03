ASAYİŞ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:11

3 kadın hırsız, girdikleri evde 50 bin TL’lik altın çaldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir evden 50 bin TL değerindeki altınları alarak, kaçan 3 kadın hırsız, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kadın hırsız, girdikleri evde 50 bin TL'lik altın çaldı
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir evden 50 bin TL değerindeki altınları alarak, kaçan 3 kadın hırsız, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakalandı. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Nur Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan 5 katlı Özcan Apartmanı’na giren 3 kadın hırsız, apartmanın beşinci katında oturan 28 yaşındaki H.Ö’nün yatak odasına girip, 50 bin TL değerindeki altınları aldı. Şahıslar, daha sonra, İdil Caddesi’nde kendilerini bekleyen ve plakası belirlenemeyen bir araca binerek kayıplara karıştı. Ev sahibi kadının durumu fark edip olayı polise bildirmesi ile birlikte Cizre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

30 güvenlik kamera görüntüsü incelendi

Çevrede bulunan 30 iş yerine ait güvenlik kamerası ile MOBESE’leri inceleyen polis, şahısların eşkallerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Daha sonra, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile hırsızların kaçış için kullandığı aracın Mardin’in Kızıltepe ilçesine giriş yaptığını tespit edildi. Şahısların bulunduğu yeri de belirleyen Cizre polisi, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile operasyon düzenledi. Operasyonda, A.B. (45), D.G. (20) ve altınları çalan H.G. (20), E.G. (22) ve İ.G. (24) gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Cizre Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Suçlarını itiraf ettiler

Cizre’de sorgulanan şahıslar, her şeyi itiraf etti. Şüpheliler çaldıkları 50 bin TL değerindeki altını Kızıltepe’de bir kuyumcuya 34 bin TL karşılığında sattıklarını itiraf edip, 34 bin TL’yi polise teslim etti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.B. ve D.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.G., E.G. ve İ.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan altınların kuyumcuda tespit edilememesi üzerine mağdur H.Ö.’nün zararının şahıslar tarafından karşılanması sağlandı.
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