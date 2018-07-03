3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kayseri’de 3 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıkarken vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi Güneş Apartmanı’nın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, polis ekipleri vatandaşları tahliye etmeye çalıştı.

İhbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, zehirlenmeye karşı olay yerine çok sayıda ambulans da sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.