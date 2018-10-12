3 kişinin öldüğü çiftlik cinayetinde karar çıkmadı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bir çiftlik evinde 3 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan S.S., haklarında açılan davanın duruşmasında, "Cinayetleri ben işledim, onların bir suçu yok" dedi.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bir çiftlik evinde 3 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan S.S., haklarında açılan davanın duruşmasında, "Cinayetleri ben işledim, onların bir suçu yok" dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar S.S.(32), D.B.(69), E.Ç.(34), M. B.(30) ile cinayette hayatını kaybeden maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davada savunmalarını yapan sanıklar D.B., E.Ç. ve M. B., haklarındaki sulamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti. Tutuklu sanıklardan çiftliğin sahibi S.S. ise cinayeti işlediğini kabul ederek, "Sedat Çam, Efrahim Yıldız ve Seçkin Kantir çiftliğe koyun almak için büroya geldiler. Efrahim Yıldız’ı tanımıyordum. Merhabalaştık. Tam tokalaşırken Sedat Çam’a dönüp ’Meşhur Serdar bu mu?’ dedi. Sonra gülüşmeye başladılar. Ben de konuyu anlamadığı için onlarla birlikte güldüm. Koyunları yüklemek için kamyonu rampaya yanaştırdım. Kuzuları indirmek için Efrahim abi ’yardım edeyim’ dedi. Alaylı bir tavırla ’meşhur S.S. sensin demek, şu dolandırılan, Faruk’a hala mal gönderen S.S.’ dedi. O an ’Faruk beni dolandırmıştı deyip bağırdım’ o da bana, ’Onlar adam gibi adam, adam olmayan sensin’ diyerek suratıma tükürdü. Tam o an eğilmişti. Belinde silahını gördüm. Tam silahına sarıldığında ondan önce davranıp ben ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Oradaki 3 kişiyi ben öldürdüm. Diğer arkadaşlarımın suçu yok, pişmanım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 7 Aralık 2018’e erteledi.

Olay

Olay, geçtiğimiz 8 Aralık 2017’de Çifteler ilçesinde meydana geldi. S.S. ait çiftlik evinde, Balıkesir’in Susurluk ilçesinden hayvan almak için besihanesine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve Seçkin Kantir’i çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek öldürdü. S.S ile olaya karıştıkları öne sürülen çiftlik çalışanları M.B., D.B. ve E.Ç., polis tarafından yakalandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.