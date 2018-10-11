3 kişinin öldüğü kazada kusuru bulunmayan kamyon sürücüsü beraat etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda 3 kişinin öldüğü kazaya karışan kargo şirketine ait kamyon sürücüsü, kazada kusuru olmadığı gerekçesiyle beraat etti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya’da D-100 karayolunda seyreden otomobil, kavşağa hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ahmet T. yönetimindeki kargo şirketine ait kamyona çarptı. Yaşanan feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrası kargo şirketine ait kamyon sürücüsü hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, kamyon sürücüsü Ahmet T.’nin olayda kusurlu olmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.19 Mayıs’ta Tosya’da yaşanan kazada otomobilde bulunan Zülfiye Soyanıt, Temel Odabaş ve Mustafa Soyanıt hayatını kaybetmişti.