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03 Temmuz 2018 Salı 16:21

3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüphelinin aracı Sakarya’da bulundu

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada ateş ettiği silahla 3 kişiyi öldüren 3’ünü de yaralayan şüphelinin aracı Sakarya’nın Hendek ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.Olay, dün akşam saatlerinde...

3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan şüphelinin aracı Sakarya'da bulundu
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Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada ateş ettiği silahla 3 kişiyi öldüren 3’ünü de yaralayan şüphelinin aracı Sakarya’nın Hendek ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yeşilyaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Olcay B., orman kesim işinde çalışan ve aralarında tartışma çıkan 6 arkadaşına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda Erdal Küt, Bayram Ali Çolak ve Hasan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken Yalçın A., Erol D. ve Furkan D.’de yaralandı. 3 arkadaşının ölümüne sebep olan ve 3 arkadaşını da yaralayarak olay yerinden kaçan Olcay B.’nin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında şahsın 34 YJE 15 plakalı otomobili Hendek ilçesinde terk edilmiş olarak polis ekiplerince bulundu. Şüphelinin otomobili polis ekiplerin incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Otoparka çekilen araç üzerinde bulunan çamur izleri de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, yaşanan olayda hayatını kaybeden Hasan Çalışkan, Bayram Ali Çolak ve Erdal Küt’ün Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazeleri, kılınacak cenaze namazları ile bugün son yolculuklarına uğurlanacak.
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